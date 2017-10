Alates tänasest on võimalik Eestis sooritada kuni 25€ suuruseid viipemakseid. See muudab elu paljude inimeste jaoks endisest veelgi lihtsamaks. Ent mis on viipemakse?

Õhtuleht tegi iga päevaga aina populaarsemaks muutuvast makseviisist lühikese tutvustava video, et ümber lükata levinumad probleemid tegevuse turvalisuse kohta ja meelitada rohkem inimesi viipama!