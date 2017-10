George oli 27aastane ja kuulsuse tipul, kui nägi festivali „Rock in Rio“ kontserdil publiku seas Brasiilia moedisainerit Anselmot. „160 000 inimese eesotsas oli lavast paremal üks kutt, kes naelutas mu oma pilguga paigale,“ rääkis laulja kolm kuud enne surma antud intervjuus. „Ta köitis mind niivõrd, et ma ei saanud enam sellesse lavanurka minna. Kartsin, et mul lähevad laulusõnad meelest. Ta hajutas mu tähelepanu. Ta oli nii ilus.“

George nentis: „Tolsamal hetkel, kui teda nägin, tundsin, et temast saab minu elu osa.“ Pärast kontserti palus ta alluvaid, et nood teeksid teda Anselmoga tuttavaks. See päev muutis kõik. „Olin õnnelikum, kui ma eales olin olnud,“ tunnistas staar. Ta oli selleks ajaks oma ansambli Wham! laiali saatnud ning saanud hakkama esimese sooloplaadiga „Faith“. „Anselmo oli vist esimene, keda ma tõesti isetult armastasin. Mulle oleks nagu põlveõndlasse virutatud. Mul on ikka veel raske seletada, kuidas tol elujärgul kaaslase leidmine mu elu muutis. Ja ta oli nii ilus ja inimesena vapustav.“

Vaid kuus kuud pilvitut armastust

Whami! päevil teismeliste tüdrukute lemmikuks kujunenud George ei saanud oma homoseksuaalsust paljastada. Tema muusikavideotes figureerisid ahvatlevad naised. Ta tilgutas kõmuajakirjandusse uudiseid oma uutest pruutidest. Vanematele õdedele tunnistas George juba 19aastaselt, et himustab mehi. Kuid nood manitsesid, et ta ei iitsataks sellest üldsusele ega emale-isale. Nii oli seksuaalsus poptähe jaoks midagi häbiväärset. Tema sõnul ravis alles Anselmo teda terveks. „Raske on olla oma seksuaalsuse üle uhke, kui see pole sulle kordagi rõõmu toonud. Kui see kord juba seostub rõõmu ja armastusega, on oma mina üle kerge uhke olla. See esimene hetk, kui usud, et teine inimene sind armastab, on imeline. Ja need kuus kuud olid imelised.“

PLIKADELEMMIK: George (paremal) ja kitarrist Andrew Ridgeley moodustasid 1980. aastate algul ansambli Wham!, mille tuntumad hitid on „Wake Me Up Before You Go-Go“ ja „Last Christmas“. (VIDA PRESS)

Kuus kuud. Nii vähe oligi George'ile ja Anselmole õnneaega antud. Siis näitas HIV-analüüs, et brasiillane põeb aidsi. George oli aimanud halba, kui tema kallim haigestus grippi, mis aina vindus ja vindus. Noormehel soovitati HIV-analüüs anda. „Anselmo läks jõuluajal arsti juurde. See oli mu elu hirmsaim aeg,“ räägib George oma viimases intervjuus. „Kartsin kohutavalt teda kaotada. Ta oli mu päästja. Kaaslase leidmine muutis mind.“

Anselmo oli Los Angeleses. George istus samal ajal Londonis koos perega jõululaua ümber. Seal olid tema isa Jack, ema Lesley ning õed Yioda ja Melanie. „Istusin lauas ega teadnud, kas mu partner, kellest neil lauaäärsetel inimestel aimugi polnud, kas see mees, keda ma armastan, on surmahaige või ei.“ Anselmo tegi koletu uudise teatavaks alles uue, 1992. aasta algul Londonisse sõites. „Olin omadega täiesti läbi... Täiesti läbi...“ tunnistab George, kes kirjutas hiljem Anselmost laulu „Jesus to a Child“. „Kui siis ka ema vähki haigestus, oli mul tunne, et jumal narrib mind. See oli kohutav hoop. Ma pole eales sellist masendust tundnud...“

1992. aasta aprillis korraldati sügisel aidsi surnud Freddie Mercury mälestuseks Wembley staadionil staariderohke heategevuskontsert. Laulda koos ülejäänud Queeniga poisipõlveiidoli hitti „Somebody to Love“ oli George'ile topeltpiin. Publiku seas oli Anselmo, kes käskis superstaarist kallimal vanduda, et ei räägi kellelegi tema haigusest. „Läksin lavale teadmises, et pean Freddie Mercuryle austust avaldama ja Anselmo eest palvetama. Sisimas tahtsin surra. Laulda selle mehe laule, keda olin lapsena jumaldanud, kes oli surnud samamoodi, nagu pidi surema mu esimene elukaaslane – see oli emotsionaalselt väga ränk. Mu karjääri tuntuim etteaste oli tehtud armsamale, kes oli suremas.“

"Mu vaim oli pärast ema surma murtud...“

Anselmo suri 1993. aasta märtsis vaid 33aastasena. Ta naasis vereülekandeks Brasiiliasse, kuid teda tabas ajuverejooks. George sai saatusliku telefonikõne Los Angeleses. „Seejärel on tükk tühja maad,“ nentis laulja oma viimases intervjuus. „23 aastat hiljem toob Anselmo mulle endiselt pisara silma. Ta oli mu päästja.“

Pärast partneri surma otsustas George oma seksuaalsuse ka emale-isale paljastada. „Kirjutasin neile nelja lehekülje pikkuse kirja,“ rääkis ta varasemas intervjuus. Ta ütles, et raske ülesanne osutus ootamatult lihtsaks. „Ema ütles, et see oli kauneim kiri, mida ta lugenud on. Et see seletas täiesti mu tundeid ja seda, miks ta ei pea minu pärast muretsema.“

Leina valas George 1996. aasta albumisse „Older“. „Siis tuli umbes pooleaastane periood, kui kõik oli enam-vähem. Siis sain teada, et emal on vähk.“ Lesley sai surmaotsuse teada 1996. aasta detsembris. Tal lubati viimsed jõulud pere seltsis veeta. Kuulus poeg oli tema juures, kui ta järgmise aasta veebruaris Charing Crossi haiglas surmaheitlust pidas. Seejärel varises George'i elu kokku. „Mu vaim oli pärast ema surma murtud. Ema oli kogu mu täiskasvanuelu võrratu olnud. Hirmus, kohutav kaotus!“