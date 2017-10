Pühapäeva varahommikul põles Tallinna kesklinnas sõiduauto. Paar tundi hiljem laekus päästjatele teade, et Lasnamäel põleb kaupluse välissein. Samal õhtul sööstis päästekomando kustutama sõidukit Lasnamäele Paekaare tänavale, kui juba tunnike hiljem oli auto leekides Sikupilli tänaval.

Möödunud pühapäeval sai päästeamet mitu väljakutset, et kustutada leekides sõiduk. Esimene väljakutse oli üleeile varahommikul kell 5.35. Tallinna kesklinnas Vesivärava tänaval põles auto. Tunnike hiljem kell 6.28 laekus päästjatele teade, et Lasnamäel Pae tänaval põleb kaupluse välissein. Veel sama päeva hilisõhtul kell 23.55 tormas päästekomando kustutama põlevat sõidukit Lasnamäele Pae tänavale. Tunnike hiljem laekus päästjatele aga uus väljakutse – Lasnamäel Sikupilli tänaval põleb sõiduauto. Põhja prefektuuri kriminaabüroo talituse juht Juhan Ojasoo sõnul on alust arvata, et Lasnamäel Paekaares ja Sikupilli tänaval toimunud põlengud võivad olla seotud. „Sündmuskohale reageerisid politseipatrullid ning jälgi kogusid kriminalistid. Töö sündmuskohal kestis eile öösel mitu tundi ja täna jätkasid uurijad info kogumist piirkonnas. Hetkeseisuga ei ole kahtlustatavana kedagi üle kuulatud, kuid aktiivne töö selle nimel käib,“ räägib Ojasoo. Mehe sõnul ei ole alust arvata, et põlenud poesein ja kesklinna piirkonnas Vesiväravas süüdatud auto oleks kuidagi seotud päeva teises pooles aset leidnud süütamistega Lasnamäel.