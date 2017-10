Keskerakonna laudadel olevad road olid veidi igapäevasemad: kanavardad, kartul, liha ning kausside viisi vahemerepärast salatit oliivide ja fetajuustuga. Kui tervitusnaps otsa sai, võis suunduda baari keelekastet ostma, kus muu hulgas pakuti valikut kokteile, mille eest küsiti viis eurot.

Kui Keskerakonna pidu kulges vaikselt omasoodu ning joobnud inimesi märgata ei olnudki, võttis Reformierakonna pidu kohe rõõmsamad tuurid ning Õhtulehe reporteri tähelepanekute kohaselt said nii mõnedki jalad pehmeks joodud.

Õnneks ei olnud kuulda, et Tallinna valimispidudel oleks melu nii suureks kasvanud nagu juhtus Tartus Reformierakonna valimispeol: sinna saabus kutsumata külalisena valimisliidu Südamega Tartu nimekirjas kandideerinud Reio Laurits, kes oli liialt alkoholi pruukinud. Teda minema toimetama tulnud turvameestele vastu puigeldes viskus Laurits põrandale ja karjus: „Appi, vägistatakse!“

Mitmetel erakondade pidudel tuli esinumbrite saabumist tükk aega oodata, kuid aega tühjalt ei raisatud. Enne Savisaare saabumist jagas Olga Ivanova rohkelt intervjuusid ning küsimusele, kas ta tunneb end reedetuna, et ei sündinud „kolme õe“ valimisliitu, vastas ta Edgar Savisaare sõnadega. „Iga inimene otsustab enda jaoks ja elab sellega edasi. See oli minu valik ja ma ei kahetse praegu seda.“

Nii Ivanova kui „kolme õe“ valimisliidust loobunud Toom tähistasid valimistepäeval ka sünnipäeva ning laul õnnesooviks rõkkab nii Savisaare valimisliidu kui ka Keskerakonna pidudel.

Keskerakonna põhimängijad Jüri Ratas ja Taavi Aas leidsid aega, et astuda läbi ka teiste erakondade valimispidudelt. „Viisakas on käia konkurente tervitamas,” ütlesid nad. „Debati aeg on läbi ja valijad ootavad, et tehtaks võimalikult palju koostööd,“ ütles Taavi Aas IRL-i pidu külastades ja lisas, et ei välista koostööd ühegi poliitjõuga.

Keskerakonna liikmete nägudele tõi näole naeratuse Mailis Reps, kes põikas peolt läbi kõige väiksema pereliikme tütar Charlottega, kes tahtis Märts Sultsile populaarse valimisklipi eest kingituseks saadud vahuveinipudeli korgist haarata.