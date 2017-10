Iraagi väed piiravad iseseisvust igatsevate kurdide linna ()

Iraagi sõjavägi võttis enda võimu alla Kirkuki linna ümbritseva sõjaväebaasi, Baba Gurguri naftavälja ja naftafirmale kuuluvad kontorihooned. BBC kirjutab, et sõjaväeoperatsiooni põhjuseks on iraagi kurdide hiljutine iseseisvusreferendum.

Iraagi peaminister Haider al-Abadi kuulutas referendumi põhiseadusvastaseks, kuid Kurdistani regionaalvalitsus kinnitas, et tegemist oli täiesti seadusliku toiminguga. Peaminister ütles, et sõjaväeoperatsioon Kirkuki lähistel oli vajalik selleks, et kaitsta riigi ühtsust ning rõhutab operatsiooni rahumeelsust.