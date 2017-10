Andestamine on igas suhtes oluline, kuid ükski naine ega mees ei ole võimeline olema igas olukorras täiuslik. Me oleme kõik inimesed ja eksime. See on loomulik. Tuleb osata andestada ja mõista partneri eksimusi, vigu. Ometigi on eksimusi ja vigu, mida ei tohiks kunagi kergekäeliselt võtta ja pidada normaalseks.

Relationship Rules loetleb viis asja, mille suhtes ei tohiks suhetes mingit tolerantsust näidata.

Need on olukorrad, mil ei ole mingit põhjust tunda süüd ega häbi, et suhtele lõpu teed.