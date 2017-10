Tallinna kesklinna linnaosas kandideerinud riigihalduse minister Jaak Aab saavutas 371 häälega pääsu volikokku, kus ta esialgu ei kavatse osa võtta. „Kui ministriameti maha panen, siis on võimalus minna,“ ütles Aab.

Riigihalduse minister Jaak Aab kandideeris, et oma erakonna nimekirja tugevdada. Korjanud Tallinna kesklinnas 371 häält, andis see ministrile pääsme ka volikokku. Sinna aga Aab esialgu ei trügi. "Tõenäoliselt on mul võimalus peatada [volikoguliikme volitused] ja siis, kui ministriameti maha panen, on võimalus minna. Hetkel siiski mitte," rääkis Aab oma järgmistest sammudest.

Rohkem kui kolme ja poolesaja häälesaagiga nopsas Aab Keskerakonna kesklinna nimekirjas kolmanda koha, andes sellele kokkuvõttes tavapärase koolipoisi hinde. "[Hääli] oleks võinud rohkem olla, aga ütleme siis nii, et koolipoisi kolm miinusega."