Tänapäeval kipuvad suhted muutuma väga probleemseks ja keeruliseks, sest enam ei jää romantika ainult kahe inimesi vahele. Nüüd on sellest haaratud sotsiaalmeedia abil ka kõik nende sõbrad ja pereliikmed. Pole lihtne luua stabiilset suhet ja seda hoida, kui igapäevaselt tuleb vastu seista paljudele teistele ahvtlustele ja võimalustele, vahendab Your Tango. Liialt paljud suhted ja pered purunevad. Miks? Sest maailm, kus see suhe peab toimima - see on muutunud.

Kõige hullem on asja juures aga see, et paljud meist kipuvad kõige selle tõttu jääb suhtesse, mis ei ole neile sugugi õige ja hea.

Mis on need põhjused, miks tänapäeval on suhteid hoida palju keerulisem? 1. Sotsiaalmeedia võib toimida kaheteralise mõõgana Sotsiaalmeedias saab küll kiiremini ja kergemalt suhelda, kuid see on ka koht, kus väga palju suhteid hävitatakse. Tasub olla ettevaatlik piltide postitamise ja nende kommenteerimisega. 2. Kohtamisele minek ei ole enam midagi erilist Vanasti panustati rohkem ja suhtuti suhtesse tõsisemalt. Mees nägi vaeva, et naise tähelepanu ja südant võita. Korralikud kohtingud. Isegi neiu vanematele püüti head muljet jätta. Tänapäeval on kohtamas käimine liiga tavaline ja igapäevane asi. 3. Kõikjal on nii palju ahvatlusi Tänapäeval on lihtne petta ja olla truudusetu. Kuid lisaks sellele on ka väga lihtne vahele jääda. 4. Noortel inimestel on raskusi usaldamisega Noored on kohtlevad ja valvel. Nad pigem tahavad end kaitsta, mistõttu ei ava end ega suuda ka partnerit usaldada. 5. Saadakse lapsi, aga partneriga õiget suhet ja kiindumust veel polegi Liiga paljud saavad lapsi liialt noorelt. Nad saavad lapse, kuid pole veel justkui tõsises ja pühendumist nõudvas suhtes. Kui ei olda suhtele pühendunud, siis kuidas kasvatada koos lapsi?! Kui sünnib laps, siis suureneb paari vahel stress, mis paneb proovile paari emotsionaalse sideme. Kui see on nõrk, siis... 6. Inimesed on tänapäeval palju isekamad Paljud noored eelistavad keskenduda enda harimisele ja karjäärile. Nad on enda eluga liialt hõivatud, mistõttu ei jää enam ruumi ja aega kellelegi teisele. 7. Majanduslik olukord ja raha avaldab suhtele suurt survet Suhtes olemine nõuab raha. Noored tahaksid raha pigem endale kulutada, mitte seda koos kaaslasega jagada. 8. Pühendumine pole noorte seas väga populaarne ja trendikas