„Lootsime natuke rohkem, aga tuleb tänulik olla selle eest, mis me saime. Mina sain igal juhul väga huvitava isikliku kogemuse,“ võtab Urmas Sõõrumaa kokku Savisaare nimekirja ja Tegusa Tallinna kesise tulemuse pealinna kohalikel valimitel.

„Kesises häältesaagis on mitu põhjust,“ mõtiskleb Savisaare nimekirja üks eestvedajaid Olga Ivanova. „Esiteks me otsustasime välja tulla liiga hilja, alles augusti alguses ja see jättis meile ainult poolteist kuud aega. Teiseks ei saanud inimesed aru, et Edgar Savisaar ei ole enam Keskerakonnas. Kolmandaks me ei jõudnud valijateni, sest meil ei olnud ressursse. Kui keegi jälgis PBKd, siis seal oli õhtusel ajal meeletu Keskerakonna reklaam.“

„Savisaare ajastu on läbi,“ annab Tõnis Saarts Savisaare nimekirjale hävitava hinnangu. „See tõend oli niivõrd veenev – isegi vene valija ütles, et Edgar, sinu aeg on läbi. See oli totaalne häving ja väga halva maiguga poliitilise karjääri lõpp niivõrd teenekale poliitikule, mida ta suutis iseendale organiseerida. Keegi teda selleks ei sundinud, see oli tema enda valik.“