Täna pärastlõunal avaldasid Tšehhi teadlased kokkuvõtte oma uurimistööst, milles kirjeldatakse ühe tootja kiibi turvariskiga seonduvat. Teadustöö kokkuvõttes ei ole uut infot, vaid see täpsustab tehnilise haavatavuse sisu ja mõju, mida tutvustati septembri alguses.

Teadustöö ei keskendu Eesti ID-kaardile, vaid konkreetse tootja kiibi turvanõrkusele. Probleemi tegelik ulatus on Eestist oluliselt laiem, see puudutab konkreetse kiibi turvanõrkust, mis avaldub paljude neid kiipe kasutavate kaartide ja seadmete puhul. Teadlased toovad oma töös välja, et vigased tooted on olnud ametlikult sertifitseeritud rahvusvaheliste standardite järgi ning viga on jäänud sellele vaatamata avastamata.

„Täna avaldatud teadustöö kokkuvõtte põhjal ei ole Politsei- ja Piirivalveametil alust ID-kaartide sertifikaate sulgeda ja praegu töötame edasi teadmisega, et saame turvariskiga ID-kaartide uuendamist alustada novembris,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo juht Margit Ratnik.