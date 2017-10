Lõks siresäärsele neiule sisaldab pikka ja sportlikku meest, kes esineb sportlasena, keda isegi tänaval fännid ründavad ja koos fotot soovivad teha. Siis jääb aga sportlasele silma neiu...

Videol on näha, et kui fänniga pilt tehtud, siis pöördub tähelepanu ainult minis neiule, vahendab The Sun.

Koos tehakse paar pilti ja isegi kerge musi. Seejärel mees keerutab naist ringi ja kiidab tolle välimust. Video vahendusel jälgib kõike aga selle neiu peigmees. Ja ta oleks reedab, et nähtuga ta sugugi rahul ei ole...

Naist imetlev mees asub aga haneks tõmmatava neiu numbrit jahtima. Naine väidab, et ootab oma sõpra, mis videot jälgima peigmehe marru ajab, sest too on end senini ikka sõbrast enamaks pidanud. Nii see läheb... Mees saabki naise numbri, kuid kaotab seetõttu ka oma kallima usalduse...

Video!