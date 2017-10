Nõmmel keskerakondlastes kõige rohkem hääli kogunud ja Tallinna volikokku pääsenud haridusminister Mailis Reps ei plaani esialgu kohalikku tasandi poliitikasse sukelduda. "Hetkel peatan selle [volikogu volitused] kuni järgmise otsuseni," ütles Reps.

Haridusminister Mailis Repsi sõnul täidab ta valijate tahet, kuid valitsusliikmena peab ta volikogu töö mõneks ajaks tahaplaanile jätma. "Hetkel peatan selle kuni järgmise otsuseni," ütles Reps, kes kogus Nõmmel 1056 häält, lootusandavalt. "Kuna kohaliku omavalitsuse valimised on pikema aja peale [uued riigikogu valimised 2019. aasta, kohalike omavalitsuste valimiste mandaat kehtib aastani 2021], siis ma usun, et see võimalus võib veel tulla, kus ma saan olla Tallinna volikogu liige."

Valimistel osales Reps puhtalt pragmaatilistel põhjustel ning ei näe selle kokkuvõttes midagi halba. "Teen kõik selleks, et erakond saaks hea tulemuse. Ma ei ole kuidagi kedagi petnud. Tulemus ei olnud üüratu ja oli ka teisi valikuid," selgitas minister, kelle hinnangul tegid valitsusliikmed valimistel üldiselt keskpärased tulemused.