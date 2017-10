„Ma arvan, et mitte-poliitikust inimesele oli see tore tulemus, aga nelja aasta tagusega võrreldes ma tulemust ei parandanud,“ nendib tantsuõpetaja Merle Klandorf, kes kohalikel valimistel Pirital 63 häälega volikogust välja jäi. „Häälte saak on sama ja minu jaoks ei olegi midagi teistmoodi. Tore, kui ma saan Pirita halduskogus jätkata, aga seegi pole kindel, sest ma ei tea praegu teiste kandidaatide tulemusi,“ sõnab Klandorf.

„Kui ma oleksin näiteks Juku-Kalle Raid , siis ma oleksin pettunud!“ sõnab kohalikel valimistel Tartus 42 häält kogunud luuletaja Margit Adorf . „Tema sai üle 900 hääle, aga pooled kandidaadid said vähemate arvudega sisse, kui tema välja jäi!“ märgib luuletaja ebaõiglust. „Mis mõte sellel on, kui Keskerakond paneb tuhat inimest nimekirja ja siis massiga võidab?“ Adorf leiab, et valimiste süsteem võiks olla konkreetsem. „Kui inimene saab piisavalt palju hääli, siis tehakse pingerida ja hakatakse sealt järjest võtma,“ selgitab ta. „Mitte nii, et ma valin Juku-Kalle ja saan hoopis näiteks Mart Luige, kes temast poole vähem hääli sai! See peibutuspartide süsteem lonkab ikka kõvasti!“

Mida oleks võinud teisiti teha, tantsuõpetaja pakkuma ei hakkagi. „Ma ei ole nii poliitikas sees, et analüüsida, mis oleks rohkem hääli toonud.“ Tulemusel enda tuju rikkuda Klandorf ei lase. „Minu elu unistus või suur soov polegi poliitikas olla, ega volikokku saada. See oleks olnud ainult minu elule värvi lisav seik, mille üle mul oleks kindlasti hea meel olnud. Siiski pole häälte puudumine miski, mis mu päeva kurvemaks muudaks,“ kinnitab ta. Kui miski tantsuõpetajat morjendama peaks, siis on see vaid üks: „Oleks olnud tore oma abikaasa pinginaabriks saada!“

Aleksei Turovski tunneb rõõmu teiste üle

„Ega ma tõttöelda kõiki oma tulemusi ei teagi – mul oli eile mammuttööpäev loomaaias!“ teatab Turovski muretult. „Õhtul helistasin SDE sekretärile ja ta ütles, et 500 elektroonilist häält on olemas. See oli kaheksa või poole üheksa paiku. Palju ma siis sain?“ uurib zooloog. Turovski kogus Haabersti piirkonnas 1062 häält. „Oi, kui põnev! Tõesti? Aitäh headele inimestele! No tore!“ rõõmustab ta. Neljakohaline arv praegu veel kohta volikogus ei garanteeri. Turovskit see aga ei heiduta.

Tunneb rõõmu teiste üle: Isegi kui zooloog 1062 kogutud häälega volikokku ei pääse, on tal hea meel, et sai sotsiaaldemokraate aidata. (ÕHTULEHT)

„Pean lugu sotsiaaldemokraatide suunitlustest ja programmist ning mul on väga hea meel, kui minu osalemine SDE-d aitas, kasvõi häälte arvult,“ sõnab ta. Rõõmu tunneb zooloog ka konkureerivate erakondade üle. „Mul on hea meel, et Mihhail Kõlvart sai nii toreda häälte arvu. Ma pean lugu mehest – oli muide minu tudeng –, kes tegeleb Tallinna kultuuriga ja Tallinna loomaaed on talle väga tänulik. Samuti on mul hea meel, et Rainer Vakra sai palju hääli ja loomulikult on ka Reformierakonnas palju inimesi, kellest ma lugu pean,“ kiidab Turovski. „Olen valimistega rahul. Kui ma kohta ei saa, on okei – ma olen nagunii loomaaias!“

Merle Jääger: valimistel võiks rohkem lusti olla!

Sarnaselt Turovskiga, ei jõudnud ka näitleja Merle Jääger tulemustel kiivalt silma peal hoida. „Ma ei tea sellest praegu midagi! Kontserdilt hilja õhtul koju jõudes olin täiesti kurnatud ja läksin magama!“ põhjendab ta. Ent erinevalt Turovskist, piisas Tartu Heaks valimisliidus kandideerinud näitleja kogutud 309 häälest, et volikokku saada. „Tore teada! Vaat, kui vahva! Natuke aega tagasi alles ärkasin, pean veel mõistuse une vallast koju kutsuma,“ räägib Jääger.

Poliitikas võiks olla rohkem naljakaid ideid: Nii lubab 309 häälega Tartu volikokku pääsenud näitleja Merle Klandorf seista noortekeskuste ja hooldekodude liitmise eest. (Aldo Luud)

Tiheda graafikuga näitleja valimiskampaaniaga väga ei pingutanudki. „Ma tavaliselt ei pingutagi eriti, aga seekord ei jõudnud ma tiheda graafiku pärast ka meie pundi kampaaniaüritustele – lihtsalt ei jõudnud! Aga tuleb välja, et ei peagi!“ muheleb Jääger. Volikokku läheb ta sellegi poolest igal juhul. „Kui muidu poliitikast rääkida, siis võrreldes 90ndatega on poliitika muutunud ikka jube tõsiseks asjaks. Võiks olla natuke rohkem lusti!“ arvab näitleja. „Miks mitte rohkem naljakana tunduvaid ideid? Teeme ilgelt tõsise näoga ja see on sära ära võtnud. Kahju, et Juku-Kalle Raid sisse ei saanud! Värvikaid inimesi võiks rohkem olla!“ arvab Jääger.

Kadri Kõusaar: kampaania ajal olin lastega kodus

„Arvestades seda, et ma viimasel hetkel kargasin laevale, on minuarust suhteliselt okei tulemus,“ leiab Põhja-Tallinnas 374 häält kogunud režissöör Kadri Kõusaar. „Ma tegelikult kalkuleerisingi, et umbes nii palju tuleb. Arvasin, et tuleb paarsada häält. Selles suhtes on tegelikult plaan isegi ületatud.“ Kõusaar leiab, et ehk oleks see tulemus olnud parem, kui tal oleks olnud võimalus osaleda telgikampaaniates ja mujal, aga saatuse iroonia kombel oli just see kuu see, kui tal ei õnnestunud leida lapsehoidjaid. „Seetõttu ei saanud ma selles vallas kaasa lüüa, aga üritasin anda intervjuusid ja tegin rahulikult oma asja.“

Seda, kas 374 häält Kõusaarele ka koha tagavad, ei oska ta veel öelda. „Olen selles üldnimekirjas piisavalt kõrgel, et kui ministrid ennast taandavad, peaks ma sisse saama,“ arvab Kõusaar. Režissöör usub, et kuigi nüüdsest on lubatud olla kahel toolil, loobutakse sellisel juhul ajapuuduse tõttu kohalike omavalitsuste volikogude kohtadest. „Olen panustatud energiahulgaga arvestades tulemusega rahul. Veel eriti seepärast, et tegu oli esimese korraga kandideerida,“ kinnitab Kõusaar.

Kampaania ajal lastega kodus: Kadri Kõusaar valimistelkides kaasa lüüa ei saanud, sest lastele ei leidunud hoidjaid. (Erlend Staub)

„Mul on hea meel, et sain valimistel sotsidele kuidagi kasulik olla. Ma usun, et see on ka Tallinnale hea, et on selline meie kõigi huvide eest seisev erakond, kes ei unusta ka väetimaid ja neid, kellele tavaliselt tähelepanu ei pöörata. Eks näis, kas ma saan volikokku ja mis sealt edasi saab. Võimaluse tekkides võtan selle kindlasti vastu, muidu ei oleks ma üldse kandideerinudki,“ räägib režissöör.

Margit Adorf: peibutuspartide süsteem lonkab!

„Saadud 42 häält on päris hea tulemus, arvestades seda, et ega ma kuskil uksel koputamas ei käinud, palagani ei teinud ja valimisstuudiotes ei käinud!“ arvab Vaba Tallinna kodaniku valimisliidus kandideerinud luuletaja Margit Adorf. „Usun, et kui oleksin pingutanud ja võimelnud ning igal pool käinud, siis mul oleks põhjust olla pettunud, aga praegu olen ma täitsa rahul.“ Adorf kaalub järgmine kord targem olla. „Nelja aasta pärast hakkan ehk ka võimlema ja plakatitega vehkima!“ Praeguses olukorras nutta ei näe ta mõtet. „Ega ma ei näinud selle nimel ka väga palju vaeva.“