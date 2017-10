Põlva vallas kõige rohkem hääli kogunud maaeluminister Tarmo Tamm lubas, et ühel hetkel võtab ta osa Põlva volikogu tööst. Praegu ei võimalda tal seda teha Eesti eesistumine ja ministriamet.

„Ma kindlasti lähen volikokku, selles pole põhjust kahelda,“ lubas maaeluminister Tarmo Tamm, kes kogus Põlva vallas 310 häält ja õiguse volikogu töös osaleda. Praegu pole Tammel võimalik Põlva asjades kaasa rääkida, sest ministrina on tal eeskätt vaja tegeleda Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise küsimustega. „Sellega arvestas ka valija,“ ütles Tamm ja et selles olukorras tuleb saadud häältesaagiga leppida.

Peibutuspardijuttu keskerakondlasest maaeluminister ei mõista, sest Põlva on viimasele kodukohaks. „Kui peaksin ennast peibutuspardiks, siis mul oleks väga piinlik. Ma olen kogu oma elu elanud Põlvas, 18 aastat juhtisin seda omavalitsust. Ja nüüd öeldakse, et kuna sa oled minister ja kandideerid, siis sa oled peibutuspart!? Ma ei saa sellest aru,“ nentis Tamm, viidates teistele valimistel kurioosumitele: inimesed, kes osutavad valituks, aga ei lähe volikokku või vahetavad enda elukohta just valimisi silmas pidades.