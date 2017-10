Oma lühikeses kõnes tänas Rõivas südamest kõiki inimesi, kes on teda nendel rasketel hetkedel toetanud.

"Poliitikukarjääri jooksul võib tulla ette hetki, kus tuleb võtta poliitiline vastutus ja täna on minul see hetk. Ma teatan teile tagasiastumisest riigikogu aseesimehe kohalt," sõnas Taavi Rõivas riigikogu kõnetoolist.

Tänasel istungil teatas Taavi Rõivas riigikogu ees, et astub aseesimehe kohalt tagasi.

Ahistamisskandaali sattunud Taavi Rõivas ütles neljapäeval, et astub riigikogu aseesimehe kohalt tagasi, kuid ei loobu riigikogu kohast. „See on kaalukas ja raske samm, mida ma ei tee kergekäeliselt,” sõnas Rõivas Postimehele. Riigikogu kohast Rõivas ei loobu, kuna ta on parlamenti valitud suure häältearvuga ja kohast loobumine oleks valijate petmine.