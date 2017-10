Keskerakond võib hea meelega sotsid võtta, aga mispärast nad peaksid minema? Taavi Aas on juba öelnud seda, et nemad on koalitsioonideks avatud küll, aga tingimus on see, et midagi lammutama ei hakata. Mis tähendab seda, et kõik ülejäänud erakonnad hakkavad näägutama ja teevad seda usinalt. Samas väike partner avastab, et tegelikult tal erilist hoova millegi mõjutamiseks ei olegi, sest et Keskerakonnal on hääled niisama ka koos. Kas üritada ennast kehtestada Toompea koalitsiooni kaudu? Kui teie meile Tallinnas seda ei anna, siis meie teiega Toompeal ka enam ei mängi? Pikas perspektiivis tähendaks see seda, et Toompea koalitsioon aetakse ka lõhki. Ja mis on see hoob, millega Jüri Ratas peaks mõjutama Tallinna linnapead – olgu ta siis Taavi Aas, või mine sa tea, mõne aja pärast Mihhail Kõlvart. Või mis peaks olema Jüri Ratase huvi mõjutada Tallinna linnapead, kui ta saaks lihtsalt öelda, et riigi asjad ja linna asjad on lahus?

Kas IRL võiks nõuda, et kaasake meid linnas koalitsiooni, sest Toompeal oleme koos?

Vana loogika on, et kui võtta koalitsiooni rohkem osapooli, kui on tarvis hääli, siis suuremal osapoolel on alati võimalus öelda mõnele väiksemale, kelle hääled tegelikult ei ole vajalikud, et kui ei taha, siis äkki pole teid üldse vaja. Lisaks küsivad väiksemad ise, kui palju või kui häbematult midagi nõuda saab. Kui IRLi kogu kampaania on üles ehitatud sellele, et saame korruptsioonist pealinnas lahti, siis minna Taavi Aasa linnavalitsusse, siis ma ei kujuta hästi ette IRLi nii kõvasti oma sõnu söömas. Nad võisid ego alla neelata ja minna riigi tasandil koalitsiooni sellepärast, et sai rõhuda Jüri Ratasele ja põlvkonnavahetusele, aga kui Tallinna linnavalitsus jääb praktiliseks samaks ja öeldakse, et ega me midagi eriti teistmoodi teha ei kavatsegi, siis see oleks 2019. aasta peale mõeldes ääretult julge käik.

Kas tõsiasi, et IRL üldse üle künnise sai, tähistab IRLi uue tõusu algust?

IRL on üldiselt alati teinud parema tulemuse, kui reitingud lubavad. Ma ei usu, et nad ise ka eriti muretsesid.

Kuidas läks nii, et EKRE tegi palju madalama tulemuse, kui reitingud pakkusid?

Üks põhjus on see, et kui vaadata EKRE nimekirju, siis tuntud inimesi väga palju ei olnud. Kui vaadata üle-eestilist tulemust, siis EKRE-l ei olnud kõikides ringkondades nimekirja väljas, mis ikkagi võtab tulemust maha. EKRE-l on natuke ülesehitamise aeg veel.

Räägime Reformierakonnast. Miks Taavi Rõivase skandaal erakonna tulemust ei kahjustanud?

See on natuke küsimus Ilona Kaldrele. Üks asi oli see, et selleks ajaks olid ju kõik e-hääled ja eelhääletuse hääled antud. Võib-olla see näitab natuke ka Eesti ühiskonna šovinistlikust – öeldakse nojah, mis siis nüüd on. See oli minu meelest üks naine, kes ütles, et täiskasvanud naine ei tohiks šokki saada, kui teda suudeldakse. Nähtavasti Reformierakonna valija ja Taavi Rõivase valija leiab, et see mingisugune tohutu mure ja skandaal ka nüüd ei olnud.

Kas suhteliselt hea tulemuse teinud Keskerakond on mõistmas, et saab ka ilma Edgar Savisaareta?

Nad tõenäoliselt mõistsid seda juba mõnda aega varem. Muidu ei oleks seda mängu niivõrd julgelt mänginud. Kui vaadata Jüri Ratase toimetamist, siis ta on Savisaarega suhtlemist võtnud kogu aeg rahuliku mittemidagiütlemisega. Teine asi on see, kas Edgar Savisaar ise on mõistnud, et tema aeg Eesti poliitikas on tegelikult läbi. Sinna ei ole mitte midagi parata.

Kas Savisaar läheb riigikogu valimistele?

Edgar Savisaar võib vabalt tulla ka riigikogu valimistel välja, aga see ei tähenda seda, et tema aeg ei oleks läbi. Sellepärast, et kui tema enda koduvalija Lasnamäel lihtsalt ei anna talle häält, siis see näitab, et olgu või märter, aga lisaks sellele tahetakse, et tema selja taga oleks mingit jõudu ka. Kui võtta see meie kultuuriruumi kõige tuntum märter, siis tema selja taga seisis ikkagi tema isa. Selles suhtes me võime pakkuda, kas Edgar Savisaare isa oli Keskerakond siinpool piiri või Keskerakonna lepingupartner teisel pool piiri, aga oli selline teadmine, et jah, ta küll kannatab meie pärast, aga tal oli jõud taga. Lasnamäe valija ei usu seda, et Olga Ivanova või Urmas Sõõrumaa või Jüri Mõis oleksid jõuks tema taga. Mõni võib ju inertsist või kaastundest hääletada, aga neid hääli on üle kümne korra vähem. Nii ta jääbki selliseks üksikuks mittemidagitegijaks linna volikogusse, sest kes teda mängu peaks võtma. Siis on valijal kaks aastat hiljem veel keerulisem leida, et miks teda peaks toetama.

Kas Keskerakonnal oleks kasulikum Savisaar üldse erakonnast välja heita?

Keskerakond võib võtta seda rahumeeli, et las ta tiksub. Jätkata selle sama taktikaga, mis seni – lihtsalt ignoreerida. Järgmine ohtlik koht on alles kahe aasta pärast. Küll aeg annab arutust ja aeg töötab ilmselgelt Keskerakonna kasuks.

Kui vaadata valimisliitude ja teiste väiksemate tegijate tulemust, kas selle järgi saaks öelda, et Eestis on tekkimas nõudlus uue erakonna järele?

Pigem mitte, sest see, kui võetakse kõikide valimisliitude tulemus kokku ja pannakse ühe suure potina välja, siis see ei ole absoluutselt tõlgitav sellesse, et vaadake, meil võiks olla üks erakond, mis võtab tublisti üle 20% hääli. Need on ilmselgelt kohalike inimeste peale üles ehitatud kohalike teemadega seotud. Ma ei kujuta ette, kuidas Setomaa valimisliit võiks tulla Tallinnasse ütlema, et hakake meid nüüd valima riigikogu valimistel. See on apsakas, mille meedia teeb iga nelja aasta tagant.

Kas Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaa Tegus Tallinn rikkus ära võimaluse, et tekibki tõsiseltvõetav ärimeeste erakond?