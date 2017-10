Noorena tundub kõik nii lihtne ja imeline. Võid varahommikuni pidutseda, kuid isegi siis pole keeruline end hommikul üles tõusma sundida ja kohustustele enam-vähem sirge seljaga vastu astuda. Kui oled aga saanud juba 25-aastaseks, siis tunned, et oled füüsiliselt ja vaimselt muutunud.

See kõik tabab ootamatult, mil ärkad ja tunned, et energiat on justkui vähem, liigsed kilod kipuvad puusadele kiiremini kogunema ja pärast pidu ei suuda sa hommikul enam töövõimelisena ärgata, vahendab Your Tango.

Mis muutub? Mis juhtub? Kas oled valmis teada saama?