Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on praegu uurimisel kolm võimalikku häälte ostmise juhtumit.

Ombler rääkis, et politsei on praeguseks läbi vaadanud 11. septembrist kuni 11. oktoobrini laekunud pöördumised ja kaebused, mida on ühtekokku 204, vahendab ERRi uudisteportaal raadiouudiseid.

„Politsei on pidanud tegema selle aja jooksul 51 ettekirjutust ning alustanud 10 väärteomenetlust,“ nentis Ombler.

Korruptsioonikuritegude poolelt uurib kriminaalpolitsei praegu kolme kriminaalasja, mis puudutavad võimalikke häälte ostmisi.

„Sel aastal tuli võimalike rikkumiste kohta rohkem teateid Ida-Virumaalt,“ ütles Ombler.