Katrin Lusti autorisaade „Kuuuurija“ võttis täna luubi alla eestlastele valusa probleemi – hambaravi. Lust kohtus nn hambahaldja Heino Kalmuga, kes aitab inimestel hambad korda saada vähese rahaga.

Väga palju Eesti inimesi käivad ringi hambutuna ja kardavad naeratada, sest raha suu korda tegemiseks on riigis vaid vähestel. Ometi on üks mees, kes on läinud eestlastele appi ja teeb võileivahinna eest vaestele hambaid! Oma loo räägivad need, keda Heino on aidanud. Heino küsis ülemiste hammaste proteeside tegemise eest vähem kui 35 eurot.

Miks elab Heino aga teiste aitamise nimel täielikus vaesuses sotsiaalkorteris? Heino Kalmu suhtumine ellu muutus pärast seda, kui ta aastaid tagasi üritas ühe naise pärast endalt elu võtta. Surmaga silmitsi seistes sai ta ülesandeks inimeste terviseid päästa.