Katrin Lusti autorisaade „Kuuuurija“ võtab täna õhtul luubi alla eestlastele valuliku probleemi – hambaravi.

Väga palju Eesti inimesi käivad ringi hambutuna ja kardavad naeratada, sest raha suu korda tegemiseks on riigis vaid vähestel. Ometi on üks mees, kes on läinud eestlastele appi ja teeb võileivahinna eest vaestele hambaid!

„Kuuuurija“ täna kell 20.00 TV3s!