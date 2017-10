USA näitlejanna Mindy Kaling kinnitas kuuldusi, et ta ootab tütart.

38aastane teletäht („The Mindy Project") õhkas Ellen DeGenerese jutusaates, et on „väga-väga rase". „Seni on päris vahva olnud, aga ma vist pidasin enne paljut endastmõistetavaks. Näiteks istumist."

Mindy kinnitas kuuldusi, et kõhubeebi on tüdruk. „Ma ei oodanud lapse soo teadasaamisega, tahtsin kohe teada," seletas ta Ellenile.

Beebi isa isikut pole näitlejatar avalikustanud.