Tallinna kesklinnas avas ametlikud uksed uus ja innovaatiline kehasalong Ztudio.

Laupäeval, 14. oktoobril avas pidulikult oma uksed Ztudio, kus on Eestis kõige uuemad LPG massaaži- ja EMS treeningseadmed. Külalised said tutvuda salongi innovaatiliste masinatega ning tutvuda kosmeetikatoodetega. Salongi perenaine Sandra Napseps lisas: „Antud salong on tõesti eriline selle poolest, et meil on kõige uuemad LPG ja EMS seadmed, mis on vanema generatsiooni seadmetest vähemalt 3 korda efektiivsemad. Kliendid on tulemustega siiani väga rahul olnud."

Meelt lahutas vahva mustkunstnik Charlekas, kelle trikid panid ahhetama kõik külalised. Maitsemeeli kostitas Antti’s Catering, kes tuntud sellepoolest, et pakuvad alati vaid väga kvaliteetset puhastest toorainetest valmistatud toitu. Janu aitas kustutada aga Evian ja Jägermeister. Avapeolt ei puudunud ka meeli kõditav kihisev vahuvein ja imemaitsev tort.

Iga külaline sai endale ka uhke kingikoti, kus leidus tooted Ztudiolt, LPG-lt, PhFormulalt ja Mary Gohrilt. Lisaks loositi õhtu lõpus välja ihaldatud LPG 5x pakett väärtusega 250 eurot.

Ztudio kehasalong pakub lisaks LPG massaažile ja EMS treeningutele ka juukse- ja iluteenuseid. Ztudio asub aadressil Luha 20, Tallinn.