Eelmisel nädalal aset leidnud Eesti Disainiauhindade konkurss toimus tänavu juba kümnendat aastat eesmärgiga tutvustada ja tunnustada Eesti parimat disaini – konkursile esitati 338 tööd. Auhindade galal kuulutati Aasta Disaineriks Helene Vetik. Esmakordselt Eestis läks see tiitel naisele.



Loovjuht ja graafiline disainer Helene Vetik (32) on paljudele tuntud kui blogija, kuid tegelikkuses juhib ta juba kuus aastat loovagentuuri Hmmm Creative Studio. Naine on viimase kümnendi jooksul paistnud silma nii Kuldmuna kui ka Eesti Disainiauhindade konkursil enam kui 40 erineva auhinnaga graafilise disaineri ja kunstilise juhina.



Hmmm Creative Studio ja Helene Vetiku kliendiportfell sisaldab nii kohalikke tuntud moetegijaid nagu Lilli Jahilo, Xenia Joost, TOKU ja Kriss Soonik kui ka brände, mida näeme igapäevaselt linnapildis – KUMU, Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Viljandi linn, Vabariigi Presidendi Kantselei, Larsen Kinnisvara, PÖFF ja paljud teised tunnustatud kaubamärgid.



"Aasta Disaineri valikul arvestatakse kindlasti ka konkursil pälvitud auhindu, kuid see ei ole määrav - pigem hindame üldist panust, kes on sel aastal ja ehk veidi varemgi olnud suure tähega Disainer. Helene on seda olnud juba aastaid ja lisaks ei ole vähetähtis ka fakt, et konkursi mõlemad Noored Püssid just tema juures lendamist harjutavad," kommenteeris ADC*E klubi liige ja konkursi korraldaja Janno Siimar.



Disainiaunidadel anti välja ka Aasta Noore Disaineri preemia Noor Püss, mis sel korral omistati lausa kahele disainerile, kelleks on samuti Hmmm Creative Studio liikmed – Pamela Sume ja Andreas Roosson.



Helene Vetiku (Hmmm Creative Studio) portfoolioga saab tutvuda siin.