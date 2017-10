Justiitsminister Urmas Reinsalu kogus Nõmmel kandideerides 722 häält, mis oli IRL-i nimekirja parim tulemus, ent volikokku ta sellega ei pääsenud, sest paiknes üldnimekirja tagaotsas. "See oli minu selge ja ratsionaalne valik," ütles Reinsalu.

Nõmmel IRL-i nimekirjas parima tulemuse saavutanud Urmas Reinsalu jättis ennast meelega üldnimekirja tagaotsa, sest valitsusliikmena ei saaks ta nii või teisiti volikogu töösse panustada.

"Küsimus ei olnud isikumandaadi peale välja minemises. IRL sai Nõmmel 10% hääli, mis on kindlasti inimeste positiivne toetus meie programmile. Aga loomulikult ei olnud see saladus, et valitsusliige ei saa kuuluda volikokku. Seepärast oli minu jaoks elementaarne, et ma ülelinnalises nimekirjas palusin ennast jätta kõige viimaseks. See oli minu selge ja ratsionaalne valik," selgitas Reinsalu.

Samas ei pea Reinsalu ennast valimistel peibutuspardiks, aga siiski pardiks. "Minu jaoks ei olnud küsimuse asetus selline [olla peibutuspart]. Küsimuse asetus oli väga lihtne: kas professionaalsel poliitikul on eetiline jääda kõrvale Tallinnas poliitilisest lahingust ? Võin öelda, et mina ei olnud peibutuspart, vaid heidutuspart."

Häältesaagiga, mis küündis 722ni, nimetab Reinsalu soliidseks. "Kui vaadata teiste valitsusliikmete häältesaaki, siis see oli suhteliselt viisakas tulemus. Siin on platvorm, kust edasi liikuda."