„Eile juhtus midagi täiesti erakordset! Nimelt saime läbi Nõmmekate FB lehe info, et Katri Keremi koduaias leiti üleeile keset aeda maha kukkunud kolm oravapoega, kes olid rääbakad ja mittekontaktsed. Kui nad olid juba mõnda aega maas värisenud ja edutult ukerdanud ja ükski passiealine orav nende vastu huvi ei tundnud, otsustas tubli pereisa neid järje peale aidata! Ja õigesti tegi, sest muidu oleksid need oravad tänaseks kas külmunud või vareste, kasside või mõne teise tegelase toit!“

„Kui Katrin Idla oravapoegadele eile järele sõitis, oli leitud veel üks poeg, kokku siis juba neli! Pereisa oli kiiruga valmis meisterdanud oravatele puuri ning pannud neile ka mõnusa pesakarbi, kus oravad veidigi sooja said. Olla nähtud veel ka viiendat oravapoega, kes oli neist kõige krapsakam ning keda kinni võtta ei saadud.“

„Nii väikeseid oravapoegi, kes kaaluvad 50 grammi oktoobri keskel, näeme meie esmakordselt! Loodus pakub pidevalt midagi uut ... ei teagi, kas tegemist oli noore ja kogenematu oravaemmega, või siis oli nende oravapoegade emaga midagi juhtunud, et pojad üksi jäid. Üks on täiesti selge – neil ei oleks olnud mitte mingisugust võimalust iseseisvalt ellu jääda ning see hooliv Nõmme pere tegi ainuõige otsuse pojad üles korjata, sooja panna ning abi otsida!“

„Pärast mõningat turgutust sõidutasid Katrin ja Marek oravapojad eile Metsloomaühingu Järvamaa hoiukodusse Virge Võsujala juurde, kes nad hilisõhtul üle võttis. Kuna oravapojad on väga nälginud, siis tuleb esimestel päevadel neid iga mõne tunni tagant, korraga väikeste kogustega toita ning soojas hoida. Tegemist on alles oravapiima joovate oravatega, kes ise süüa ei oska. Tegemist on siis spetsiaalse oravapoegadele mõeldud Fox Valley piimaseguga, mida ostame USA-st!“

„Jätke palun meelde, et lehmapiima ei tohi oravatele anda ning nii väikeste oravate toit peab olema nende kehasoe, ka külma toitu ei tohi anda!“

„Kui oravapojad on piisavalt suured ning ise söövad, lähevad nad välipuuri, kus nad koos teiste oravatega talvituvad, et siis kevadel metsa minna!“

„Seoses sellise erakorralise leiuga paneme kõigile südamele, et kui te peaksite märkama praegu väikeseid oravapoegasid, kes kuskil maas kössitavad, siis tuleb nad sooja tõsta ning meile teatada!“