Sageli mõeldakse ekslikult, et noored naised on need, kes tunnevad end seksika, enesekindla ja voodis osavana. Tegelikult pole see aga sugugi nii...

Viimased uurimused aga näitavad, et näiteks Inglismaal tunnevad naised end enesekindla, kogenu ja voodis tõeliselt seksikana alles vanuses 35-44, vahendab The Sun.

Uuringus osales 200 naist, kes vastasid nende suguelu puudutavatele küsimustele.