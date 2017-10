Telekunst on aastakümnete jooksul läbi teinud suure muutuse ning tundub, et teletegijad ei löö enam risti ette pea millegi ees. Konservatiivsemate vaadetega inimeste jaoks võivad osad telesarjad tõsist peavalu valmistada, kuna tänapäeval näeb seal nii paljast ihu, tapmist, vägistamist ja muudki hullemat.

2. „Spartacus“ (2010-2013)

„Spartacus“ on praktiliselt teismelise poisi unenägu gladiaatoritest, ühesõnaga on tegu vägeva teleteosega. Kuid vägevaks tegid selle sarja ka voolav veri, igal pool vedelevad soolikad ning muidugi vägivald, kuid asi ei lõppe seal – sarjas sai näha ka täies hiilguses alasti näitlejaid ning karmi gladiaatorseksi.

Orgiad, vihane seks, surevad inimesed…kõike seda „Spartacus“ pakubki.

3. „Rome“ (2005-2007)

Keskajal toimuvates seriaalides lasevad produtsendid end sageli täiesti lõdvaks ning neil on justkui luba minna väga rõvedaks. Antud sarjas näeb alasti inimesi VEELGI rohkem kui „Spartacuses“. Mõned inimesed on antud sarja nimetanud hundiks lambanahas, või õigemini pornofilmiks seriaalinahas.

4. „Troonide mäng“ (2011-)

Muidugi ei saa antud nimekirja jätta lisamata ka „Troonide mängu“, mis näitab paljast inimihu kasvõi selleks, et mõnele stseenile lihtsalt vürtsi juurde lisada. Muidugi on sarjas ka kõikvõimalikku seksi, muidugi ka prostitutsiooni ja intsesti.

5. „Reign“ (2013-)

Võrreldes listi ülejäänud seriaalidega, on „Reign“ üpriski malbe, kuid siiski hulga šokeerivam kui pühapäeviti jooksvad koguperesarjad. Kõige meeldejäävaim stseen on kindlasti sellest, kuidas kuningas Henry ühe naisega hullates niivõrd pöördesse läks, et too aknast välja kukkus ja surma sai.

6, „American Horror Story“ (2011-)

Kuigi „Ameerika õudusloos“ on palju seksuaalseid akte, ei ole need mitte midagi silmale meeldivat. Antud sari on viinud seksuaalse rõveduse järgmisele tasemele, seal on näidatud nii nekrofiiliat, suguelundite vigastamist, orgiaid jne. Mitte miski pole „Ameerika õudusloo“ jaoks püha.

7. „Outlander“ (2014-)

„Outlander“ on telesari, mis räägib Teise maailmasõja meditsiiniõest, kes rändas ajas tagasi 1740ndate Šotimaale. Ei tundu kuigi seksikas, ega? Kuid ei tasu arvata, et tegu on sarjaga, mis on mõeldud vaatamiseks su emale, kuna see on täiesti täis topitud stseene seksist igal võimalikul moel (mis ei tähenda, et su ema seda muidugi vaadata ei võiks…).

Kuid „Outlander“ on võitnud isegi auhinna selle eest, et see keskendub naiste seksuaalsuse ja naudingu teemadele.

8. „Seks ja linn“ (1998-2004)

Kui sarja pealkirjas juba sõna „seks“ figureerib…siis muidugi ei valmista antud sari seksikate momentide poolest pettumust. „Seksi ja linna“ naistenelikul oli mehi ja sekspartnereid sama palju, kui peategelasel Carriel disainerkingi…või isegi rohkem? Sari ei kohkunud mitte mitte millegi ees, tähelepanu said nii seksmänguasjad, masturbatsioon ning igasugused seksfantaasiad. Eriauhind tuleks välja anda muidugi sarja kõige seksimaiamale Samanthale.