Lääne-Euroopa ilmateenistused, päästeteenistused ja elanikud jälgivad praegu huvi ja hirmuga Atlandil toimuvat, kuna Iirimaa suunas liigub orkaan Ophelia. Orkaan peaks jõudma Iirimaale täna pärastlõunal. Õhtul liigub see edasi juba Suurbritannia põhjaossa.

Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna eksperdi Toomas Luige sõnul orkaanituuled Eestini ei jõua. "Näib, et Eestini ei jõua ka mitte Ophelia jäänused, sest need liiguvad Norra merele. Küll aga võib kaudne mõju seisneda selles, et 17. oktoobril jõuab Eestini tavatu soojus, kui pole välistatud õhutemperatuuri tõus üle 15 kraadi."

Ophelia on 2017. aasta Atlandi orkaanihooaja 16. troopikatsüklon ja 10. järjestikune orkaan. Viimane asjaolu on rekord, sest viimati võis 10 järjestikust troopikatsüklonit orkaaniks tugevneda 19. sajandil, ent sellest ajast on andmeid napilt. Kindel on see, et säärast olukorda pole esinenud kogu satelliitide ajastu jooksul ehk alates 1970ndatest, kui on olemas kindlad ja suhteliselt täpsed andmed kõikide troopikatsüklonite kohta.