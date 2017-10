Tänavusi valimisi iseloomustas küllaltki hiline tulemuse laekumine, viimane jaoskond edastas oma hääled valimiste infosüseemi kümme minutit enne kella kahte.

"Riigi valimisteenistuse jaoks on oluline, et kõik jaoskonnakomisjonid saaksid rahulikult oma tööd teha ja täpsed tulemused edastada, seetõttu võidujooksu ajaga ei nõuta. Samuti on oluline rõhutada, et valimiste ajalugu vaadates ei ole kella kaheks tulemuste kokkusaamine sugugi erakordne," selgitas valimiste meedianõunik Kristi Kirsberg Õhtulehele.

Tallinna linna valimiskomisjon andis teada, et täna algas linnavolikogu valimistel antud häälte ülelugemine. Hääli loetakse Tallinna Linnavalitsuse hoones kahes ruumis, igas ruumis üks linnaosa korraga. Neljanda korruse istungite saalis lähevad järgemööda ülelugemisele Lasnamäel, Pirital, Kesklinnas ja Nõmmel antud hääled. Mustamäe, Põhja-Tallinna, Kristiine ja Haabersti valijate poolt antud hääled loetakse üle teise korruse arvutiklassis.

Häälte ülelugemine kestab eelduslikult kella kuueni õhtul, vajadusel jätkatakse ülelugemist ka teisipäeval.

Tallinna linnavolikogu valimiste esialgne tulemus selgub eeldatavasti pühapäeva keskööks. Operatiivselt saab valimiste tulemuste selgumist jälgida vabariigi valimiskomisjoni kodulehelt.