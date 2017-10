IRL-i nimekirjas kandideerinud sotisaalkaitseminister Kaia Iva kogus Türi vallas 73 häält, millega ta pääses ka volikokku. "Olen väga selgelt öelnud, et kandideerin erakonna toetuseks ja see on väga kena tulemus," ütles Iva, olles ühtlasi valmis minema volikokku tööle.

Sotisaalkaitseminister Kaia Iva osales enda sõnul kohalikel valimistel seetõttu, et toetada Türi vallas IRL-i nimekirja, kus minister on pikalt tegutsenud.

"Kuna olen olnud Türi poliitilises elus 1999. aastast, siis on minu elementaarne vastutus neid ikka toetada. Julgen väita, et oleks kaunis autu ja inetut seda tuge mitte pakkuda," rääkis Iva.

Ühltasi lükkas minister ümber väite, et osales nimekirjas peibutuspardina. "Nagu ma olen enne valimisi öelnud, nii sõnas kui ka kirjas, osalesin valimistel selleks, et toetada oma nimekirja. Kui mul ministriamet lõppeb, siis lähen ka volikokku."

73 häälega sai Iva Türi valla IRL-i nimekirjas viienda koha ja seda peab minister endale heaks tulemuseks. Kuniks Iva jätkab tööd ministrina, täidab volikogus tema kohta Riina Järva.