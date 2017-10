USA ajakiri InTouch väitis suvel, et Julia Robertsi ja Danny Moderi abielu on karile jooksnud ning paar valmistub lahutama.

Hollywoodi menukamaid näitlejannasid on operaator Moderiga abielus olnud poolteist kümnendit. Neil on kolm last: 12aastased kaksikud Hazel ja Phinnaeus ja kümnene poeg Henry.

Kuid sel pühapäeval klõpsitud fotojäädvustus kuulsast paarist paistab kinnitavat, et nende vahel on kõik kõige paremas korras. 49aastane Julia käis Oprah Winfrey gospelbrantšil ringi oma mehe käevangus ning lausa säras!