Mehed on sageli need, kes vahekorda astudes üritavad vältida kondoomi kasutamist. Sage on vabandus, et kondoomiga seksides pole tunne see õige. Mis on aga tegelik põhjus, miks mehed riskivad soovimatute järglaste ja suguhaigustega?!

The Suni teatel on põhjuseks meeste peenise suurus.

Standartsed kondoomid on nimelt keskmise peenisega meestele liialt suured.