#Repost @kadyrova_m_m (@get_repost) Мои мальчики - это моя жизнь, моя надежда, моя мечта и все, что я связываю с самым лучшим будущим моей семьи и моего Народа... Я горда ими за их старания, несмотря на такой юный возраст, во всем, чему их учит Отец, во всем, что завещал им их великий ДЕДУШКА. Я хочу воспитать их так, чтобы смотря на них, слушая их, наши ребята ощущали чувство ответственности за свою Родину, за свою семью, за свой Народ. Чтобы они были примером во всем, что может служить искренней вере во ВСЕВЫШНЕГО, добру, честности и мужественности. Мои мальчики - это моя ЖИЗНЬ...

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Oct 15, 2017 at 1:06am PDT