Tõnis Saarts, poliitikateadalane, TLÜ, Ühiskonnateaduste instituut : Madal aktiivsus kõneleb sellest, et esiteks oli valimiskampaania vähem intensiivsem ja uimasem suurtes linnades, kui ta oli eelmistel valimistel. Sellist väga selget konflikti välja ei joonistunud. Kindlasti tuleb meil arvestada ka sellega, et suuremates omavalitsustes, mis meil nüüd peale haldusreformi tekivad, hakkabki valimisaktiivsus väiksem olema, sest inimesed tunnetavad vähem seda seost, et hääletavad teatud inimeste poolt, kes võimule saades kodukoha piirkonda arendama hakkavad. Suurte omavalitsuste ääremaades jääbki valimisaktiivsus nüüd madalaks.

E-hääletamiste arv on kogu aeg tõusnud. Ilmselt mingisugust hüppelist tõusu nüüd edaspidi vaevalt enam tuleb, aga sellest on kujunenud normaalne hääletamisviis. See ei tähenda seda, et valimisaktiivsus oleks selle võrra kohe kõrgem või valijate taust erinev – kui see oleks väga erinev, siis me oleksime näinud kahtlemata veelgi suuremat edu Reformierakonnale, kuigi nad esinesid hästi.

Turvarisk siis inimesi ei hirmutanud?

Ma arvan, et see mänedžeeriti riigi poolt väga kiiresti ja hästi ära, nii et see ei olnud üldse nende valimiste teema.

Räägime tulemustest Tallinnas. Kas Keskerakond jääb jälle üksi valitsema ja koalitsiooni ei tule?

Kuna see enamus on üsna õhkõrn, siis ma usun, et esialgu nad üritavad kindlasti teha koalitsiooni teiste parteidega, näiteks sotsidega. Võimalust, et ainult Savisaarele hakatakse lootma, kindlasti pole. Esimene valik ei ole ka Reformierakond ega EKRE.

Oletame, et Keskerakond ja sotsid teevadki koalitsiooni. Kas IRLil tekib sel juhul alust nõuda endalegi seal kohta, arvestades, et nad on valitsuses koos?

Keskerakond võiks olla huvitatud selle valitsusliidu kindlustamiseks teha samasugune koalitsioon Tallinnas, mis on olnud ka Toompeal. See oleks strateegiliselt neile üsna kasulik. Kuid ma ei tea, kas sellega on nõus IRL ja sotsid. Eks me näeme lähinädalatel seda retoorikat, eriti IRLi poolt, kuidas nad hakkavad seda põhjendama, kui nad peaksid sinna minema.

Kes jäid neil valimistel võitjate ja kes kaotajate poolele?

Võitja on kahtlemata Eesti Keskerakond. Ka Reformierakond. Keskerakond küll mõnevõrra kaotas hääli. Reformierakond sai umbes kolmandiku võrra rohkem hääli kui eelmine kord. Kaotaja, aga samas ka omapärases võtmes võitja oli IRL, kes kindlustas oma püsimise Eesti poliitikas. See oli neile ellujäämisvõitlus, millest nad tulid päris hästi välja.

Kaotajad olid kahtlemata Savisaar ja Savisaare valimisliit Tallinnas. Samuti Vabaerakonnaga seotud valimisliidud, kellel ei olnud just väga kõrget lendu. Tartus see õnnestus neil, aga see polnud ka nii muljetavaldav tulemus. Ja EKRE, kelle puhul on näha, et nad esinevad paremini kui omal ajal Rahvaliit. Suuremates linnades Rahvaliit ei saanudki sisse, EKRE nüüd sai. Oma organisatsiooni inimestega tuleb neil siiski jätkuvalt tööd teha, et kohalikel valimistel olla nii-öelda arvestatav tegija.

Miks ei kahjustanud Taavi Rõivase ahistamisskandaal Reformierakonna tulemust?

Rõivas oli edukas e-häälte püüdmisel. Kui ahistamisskandaal oleks avalikuks tulnud kuskil nädal või kaks varem, ei ole välistatud, et see tulemus oleks olnud mõnevõrra teistsugune. Teisest küljest ei saa ütlemata jätta ka seda, et Reformierakonna valijaskond on lojaalne ja nende poliitikud ka üsna teflonist, nagu omal ajal oli Edgar Savisaar.

Milline on üldse Edgar Savisaare edasine roll Eesti poliitikas? Kas Keskerakonna ikkagi suhteliselt hea tulemus näitas, et Savisaart ei olegi enam Keskerakonnal vaja?

Savisaare ajastu on läbi. See tõend oli niivõrd veenev – isegi vene valija ütles, et Edgar, sinu aeg on läbi. See oli totaalne häving ja väga halva maiguga poliitilise karjääri lõpp niivõrd teenekale poliitikule, mida ta suutis iseendale organiseerida. Keegi teda selleks ei sundinud, see oli tema enda valik.

Seda Te ei usu, et näiteks riigikogu valimistel võiks ta uuesti õnne proovida?

Ta võib proovida. Aga seda võimalust, et tuleb eraldi Savisaare erakond, mis hakkab võtma vene hääli ja ähvardama Keskerakonna positsioone, ei tule. Kui Savisaare valimisliit hävis isegi Narvas, siis mis erakonnast me siin räägime?

Kas üldiselt näete nõudlust uue erakonna järele, kes võiks veel enne riigikogu valimisi esile kerkida?

Need valimised näitasid väga veenvalt, et protestimeelsus on Eesti poliitikas lahtunud. Võitjaks olid ikkagi vanad erakonnad, hääletati status quo poolt. Protesti- ja süsteemivastaste jõudude nagu EKRE, Savisaare ja tegelikult ka valimisliitude tulemused polnud üle-eestiliselt sugugi muljetavaldavad. See oli vanade, paikaloksunud ja tugevate organisatsioonidega erakondade võit. Nii nagu see ühes korralikuks küpses demokraatias peabki olema. Kui tugevat organisatsiooni taga pole, siis sõnumitega, et toetame siin vabakonda ja kogukonda jne, eriti palju ära ei tee.

Kui võtta jälle Tallinna näide, et Vaba Tallinna Kodanik ja Rohelised ei saanud üle künnise, kas nad on ise süüdi, et ei suutnud head kampaaniat teha või on asi selles, et Eestis ei jagu enam seda protestimeelsust?