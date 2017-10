Telesarjast „Hollyoaks“ tuttav näitlejanna Lysette Anthony kinnitas Sunday Timesile, et Ameerika produtsent vägistas ta 1980. aastatel.

Briti politsei on asunud uurima mitut Hollywoodi moguli Harvey Weinsteini pihta suunatud vägistamissüüdistust.

„Ta lükkas mu korterisse ja paiskas mu tillukeses esikus vastu riidevarna ning hakkas mu hommikumantlit lahti tegema. Ta üritas mind suudelda ja mulle sisse tungida. See oli jälk,“ rääkis Anthony.

Ta ei suutnud mehemürakale kaua vastu tõrkuda. „Lõpuks andsin lihtsalt alla. Vähemalt lõppes siis suudlemine. Kui ta end minu vastu nühkis ja minu sisse tungis, hoidsin silmad kõvasti kinni, hoidsin hinge kinni ja lasin tal tegutseda. Ta pritsis mu jala peale nagu koer ja lahkus siis. See oli haletsusväärne, eemaletõukav. Mäletan, et istusin vannis ja nutsin.“

Anthony on aastakümneid vaikinud, kuid nüüd, kus Weinsteini on tabanud süüdistusterahe - produtsenti süüdistavad vägistamises teiste seas näitlejannad Asia Argento ja Rose McGowan - , avalikustas ta loo ja andis ka politseile tunnistusi. „Ma ei saa kõrvalt vaadata, kuidas kõik need teised naised tõtt räägivad.“