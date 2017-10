Lars von Trieri hingekriipivas muusikafilmis „Tantsija pimeduses“ vapustava rolli teinud Björk kirjutas aastaid tagasi näitlejanna Nicole Kidmanile kirja, manitsedes teda von Trieri järgmises linateoses „Dogville“ mitte mängima. Kidman võttis rolli siiski vastu. Nüüd paljastab Björk oma hoiatuse tagamaad: lavastaja oli teda seksuaalselt ahistanud. Islandi artist kirjutas Harvey Weinsteini seksiskandaali järellainetuses Facebookis, et arvukate naiste pihtimused internetis innustavad ka teda rääkima oma kogemustest „ühe taani režissööriga“. Kuna von Trieri „Tantsija pimeduses“ (2000) on ainus mängufilm, kus Björk mänginud on, ei jää kahtlust, kellest käib jutt.

Ajakirjanduses on kirjutatud, et Björk ja von Trier olid oma filmi võtetel alatasa tülis. Näitlejanna olevat talle ebameeldiva kostüümi lausa ribadeks kiskunud ja tükid ära söönud. Vaatamata võteteaegsetele probleemidele võitis „Tantsija pimeduses“ Cannes'i festivalil peaauhinna Kuldse Palmioksa. Nüüd paljastab Björk: „Mulle sai naisnäitleja ametit vastu võttes ääretult selgeks, et minu alandamine ja roll seksuaalselt ahistatava alama olendina on norm, mille režissöör ning kümnetest inimestest koosnev personal, kes seda võimaldasid ja õhutasid, olid kivisse raiunud.“ Lauljanna sõnul tegi režissöör talle pidevalt lähenemiskatseid. Iga kord, kui Björk need tagasi lükkas, järgnes mossitamine ja karistamine. „Ta maalis oma tiimi jaoks muljetavaldava pettekujutelma võrgu, kus mind süüdistati raskes iseloomus.“

Björk ütleb, et suutis tänu oma hingetugevusele, heale kaastöötajate tiimile ning näitlejaambitsiooni puudumisele juhtunule selja pöörata ning sellest aastate jooksul taastuda. „Kuid ma kardan, et teised sellesama mehega koostööd teinud näitlejannad ei taastunudki.“ Islandi staar lisab, et pärast seda, kui ta oli taani režissööri liistule tõmmanud, muutus tolle suhe hilisemate filmide näitlejannadega „õiglasemaks ja tähendusrikkamaks“.