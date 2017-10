Täna tähistab oma sünnipäeva jalgpallur Ragnar Klavan. Ta mängib Inglismaa jalgpalliklubis Liverpool FC. Temast sai 2009. aasta septembris esimene ja seni ainus eestlane, kes on pääsenud Meistrite liigas väljakule. Klavani varasemad koduklubid on FC Elva, Viljandi JK Tulevik, Tallinna FC Flora, Vålerenga IF ja Almelo Heracles. Palju õnne!

(TIINA KÕRTSINI)