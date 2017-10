Volikogu liikmete tasu ja hüvituste maksmise kord võib piirkonniti olla üpris erinev. Kui Tallinnas on volikogu lihtliikme palk pool Eesti keskmist, mistõttu ka üpris kopsakas, siis Pärnus saab sama töö eest kõigest 100 eurot kuus.

Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme palga arvutamine võib osutuda üpris keeruliseks. Tallinna linnavolikogu lihtliikmele makstava tasu suurus on 50% eelmise aasta Eesti keskmisest palgast. Statisikaameti andmetel oli 2016. aasta keskmine brutokuupalk oli 1146 eurot, mis tähendab, et linnavolikogu liige peaks saama käesoleval aastal saama vähemalt 573 eurot kuus. See reegel ei kehti linnavolikogu esimehele kui ka linnavolikogu aseesimehele, kes saavad kuupalka. Tallinn linnavolikogu esimees Kalev Kallo kuupalk on näiteks 5288 eurot kuus.

Tartu linnavolikogu esimehe Vladimir Šokmani töötasu on 3135 eurot kuus, linnavolikogu aseesimehe Triin Anette Kaasiu hüvitus on 799 eurot kuus. Komisjoni esimehe kui ka fraktsiooni esimehe tasu on 200 eurot kuus. Volikogu liige saab 64 eurot istungil osalemise eest ja iga kuu veel lisaks 32 eurot. Erandiks on juuli ja august, mil üldiselt istungeid ei toimu. Tartu volikogu istungid toimuvad reeglina üks kord kuus. Juunis ja detsembris on tavaliselt kaks istungit kuus.