Kuigi enamus inimesi sooviks oma eksi enda elust pärast lahkuminekut kustutada, siis ei pruugi see alati võimalik olla. Iga inimene, paar ja lahkuminek on erinevad... Kuidas hakkama saada?

Relationship Rules kirjutab, et kedagi ei saa hukka mõista, kui ta oma eksiga kõik suhted katkestab. See on inimese enda valik ning mõnikord ongi seda vaja.

Kui siiski leidub viis ja vajadus eksiga suhelda, siis võib sul abi olla neist neljast nipist.