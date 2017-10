Müstiline põnevusseriaal „Merivälja“ on jõudnud 7. osani ning olukord kipub minema aina põnevamaks ja ohtlikumaks. Tasapisi hakkavad niidiotsad kokku langema ning aina enam tuleb välja saladusi, mille hoidmine enam nii lihtne pole.

Inga ja Indrek jätkavad Merivälja musterpaari Taavi ja Ülle santažeerimist. Selleks on neil vaja Juljuse abi, kes tahab vastutasuks Merivälja objekti dokumente, mis lebasid koos UFO tükiga Indreku ja Inga maja keldris. Paberites on rabav informatsioon salapärasest operatsioonist Geenius M ja parvlaevast Estonia. Kiiresti muutub see info teadjatele eluohtlikuks.

Osades: Lauli Otsar, Merle Palmiste, Andres Lepik, Andrus Vaarik, Kärt Kross, Argo Aadli, Tõnn Lamp, Liina Tennosaar, Tarvo Krall jpt.

„Merivälja“ täna kell 21.30 TV3s!