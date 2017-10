„Ei oodanud, sest, et ma annan aru küll, et ajad on muutunud, kolmas-neljas põlvkond on peale kasvanud, rahvas ei kuula enam seda muusikat, mida meie nooruse ajal tehti. Mõni veel kuulab, aga see kõik peabki muutuma, olin väga tõsiselt ja meeldivalt üllatunud, et see asi nii läks. Teeme siis selle plaadi, minu põhimõte oli see, et kõik on uued lood, kõik on eesti keeles,“ rääkis vanameister.

Linna sõnul asjad lihtsalt kujunesid selliseks pärast looga „Suur loterii“ „Eesti laulul“ osalemist. Mehe sõnul ta seda ei oodanud, et laulu nii suur edu ees ootab, ega osanud ka arvata, et plaadi tegemiseks läheb.

„Tähtis on laulda eesti keeles, Eesti inimesele, nad saavad sellest keelest aru. Eestlane peab saama eestikeelset muusikat, see on hea ja teeb hingele head,“ sõnas ta.

Raamatuga välja tulemist on Linnale muidugi pakutud palju varemgi ja nüüd ongi mehe esimene raamat valmis.

„Sealt ei leia minu eraelu saladusi, minu karjääri kajastusi. Sellepärast, et see tee on olnud pikk, ma olen nagunii olnud paraku silme all ja ma ei ole ka nii põnevat elu elanud kui mõni mägironija või maadeavastaja, või džunglites ringi ronija. Mu elus ei ole olnud suuri seiklusi, see on tuhandeid korda laval peal olek. Seal on nalja saanud, seal olnud kukkumisi, läbikukkumisigi, ka suurt edu. Ma ei oska sellest midagi huvitava kirjutada,“ rääkis Linna vastvalminud raamatust.

Kuigi markantseid eraelu puudutavaid lugusid uuest raamatust ei leia, on seal näiteks küllaltki lõbusat pildimaterjali erinevatest Rock Hoteli meeldejäävamatest kontsertidest.

„Mul on olnud väga häid teekaaslaseid, väga häid heliloojaid, pillimehi, inimesi, kes ütlevad, kui ma kehvasti laulan. Nad on öelnud mulle näkku täpselt seda, mis nad arvavad. Kui sa solvud, oled loll. Vaata parem korra sissepoole ja mõtle, mis sa valesti tegid. See arendab, konstruktiivne kriitika on väga hea,“ arvab Iff. „See kõik on aidanud, ma olen väga tänulik selle üle.“