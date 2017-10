Vaba Tallinna Kodanik nimekirjas kandideerinud Juku-Kalle Raid ei pea valimisi kaotuseks, vaid tunneb rõõmu hoopis selle üle, et valimisliidud tegid nii hea tulemuse.

Küsimusele, miks Vaba Tallinna Kodanik üldse eksisteerib, vastab Raid, et eesmärk on lõpetada Keskerakonna mõjuvõim.

„Meie valimiskaotus, olen väga õnnelik selle üle. Ennustasin meile 3,2 protsenti. Vaatame. Iga punkt, mis selles üle on, on äge,“ rääkis Raid eilsel peol.

Raid peab heaks märgiks seda, et valimisliidud üle Eesti tegd nii võimsa tulemuse. „See on hea märk, et ei ole parteid, vaid valimisliidud.“