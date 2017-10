Kohalike omavalitsuste valimisel viiendana enim hääli püüdnud Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) jätkab Tarmo Kruusimäe sõnul opositsioonis usinalt edasi töötamist.

Miks IRL ei kõneta enam tallinlasi? „Arvan, et kõnetab küll, aga ei oodatud meid. Me ei müünud nii hästi, me ei toonud neid klikke,“ räägib Kruusimägi.

„Väga raske oli tulla enda sõnumiga välja ehk siis eelistatakse rohkem neid, kes tekitavad vastakaid küsimusi,“ lisas ta.

„Olen alati öelnud, et iga rahvas väärib oma valitsust. Et kui rahvas tegi praegu sellise otsuse, tegi sellise. Töötame opositsioonis usinasti edasi ja elu läheb edasi.“

Pikemat intervjuud Kruusimäega vaata juba videost.