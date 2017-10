Valimistel volikogusse saanud Edgar Savisaar ütles oma uue liidu – Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn – ees valimisõhtu lõpetuseks, et kokkuvõttes läks hästi ja tegevust jätkatakse.

„Tegelikult muidugi ma olen ka teile tänulik, sest ma arvan, et me tegime oma parema tulemuse, sest kõik olid veendunud, et meil ei tule välja. Tegelikult see nimekiri tuli ja see ise on omaette väärtus. Ega see asi pooleli ei jää,“ sõnas Savisaar oma kõnes.

„Usun, et inimesed andsid oma panuse ja tegid kõik, mis neil oli võimalik, mis oskasid ja suutsid. Meil ei olnud niisugust jõudu taga nagu on mõnel suurel erakonnal, aga arvan, et suutsime anda oma panuse, ja mulle tundub, et me midagi pooleli ei jäta. Uskuge mind.“