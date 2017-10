Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra tegi kohaliku omavalitsuse valimiste eel aktiivset kampaaniat. Ent tema pere jaoks on see periood ootusärev olnud veel teiselgi põhjusel. Nimelt saab Vakra peagi esimest korda isaks!

"See on vägev! Ma pean tunnistama, et see on kordades vägevam ja suurem sündmus kui mis tahes valimised," rääkis Vakra beebiootusest suure elevusega.

"Natuke rohkem kui kuu aega on jäänud, et mina esimest korda isaks saan. Väike Rainer on ilmale tulemas. Seda me ootame põnevusega!" ütles Vakra.