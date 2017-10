Konservatiiv Mart Helme ja reformierakondlase Hanno Pevkuri vahel läks pärast valimistulemuste selgumist ütlemiseks. Helme soovitab Pevkuril tema karmi kriitika peale ametit vahetada.

"Kui Hanno Pevkur väidab, et meie olime nendes valimistes kaotaja, siis ta eksib küll väga sügavalt," ütleb EKRE esimees Mart Helme. "Neli aastat tagasi meie erakonda poliitilisel maastikul praktiliselt ei olnud," meenutab Helme ja loeb ette tulemused, mis selle aasta valimistel saavutati.

"Kus on see kaotuse koht?" küsib Helme ning pöörab laua ringi. "Hanno Pevkur peaks peeglisse vaatama ja andma endale aru, et Reformierakond on riigis võimu kaotanud ning kaotas oma aseesimehe ka riigikogus. /.../ Reformierakond andku endale aru, et nende edu tugineb e-häältele," ütleb ta.

Helme sõnul on arusaamatu, kuidas üks erakond e-valimistel nii palju hääli saab, samal ajal, kui teistele jääb häältest kätte vaid pisku.

"Kui ta ei saa aru, et ta praegu mõnitab potensiaalset koalitsioonikaaslast, siis ausalt öelda otsingu endale teine amet. See ei ole korralikule poliitikule kohane!" põrutab Helme.