Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski on üle-Eestiliste valimistulemuste üle uhke. "Nendes maakonnakeskustes, kus sihtisime valimisvõitu, oleme selle 100% saavutanud," ütles Ossinovski rõõmsalt.

"Nendes kohtades, kus oleme võimul olnud ja oleme läinud küsima hinnangut oma tehtud tööle, siis see on olnud kindlasti väga positiivne, et me oleme hea tulemuse saavutanud," on Ossinovski rahul.

Sotside valimispeol Humalakojas tervitasid sisenejaid kaks luuda. "Ma ei tea, miks neid täpselt kaks on. Aga Rainer Vakra on oma Nõmme valijatele valimismeenena andnud luudasid, et neil oleks lihtsam oma aedasid puhastada," räägib Ossnovski ja lisab, et samas on luuad sümboolsed: "Oleme rääkinud, et Tallinna linna juhtimine vajaks puhastamist."

