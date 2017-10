Nelja aasta eest 27aastaselt maailma noorima välisministrina Austria välispoliitikat juhtima asunud enesekindlusest pakatav Sebastian Kurz ja sotsist praegune liidukantsler Christian Kern ei salli teineteist silmaotsaski. Nii pole ka ime, et Kurz teatas tänavu mais parempoolse Austria Rahvapartei ÖVP liidriks saanuna, et astub sotsidega koalitsioonist välja. Valitsus langes ja tuli välja kuulutada erakorralised parlamendivalimised.

Ohtu aimav Kern tõi suure raha eest kohale n-ö Iisraeli asjatundja Tal Silbersteini, kes hakkas looma võltsitud Facebooki-kontosid, milles pritsiti Kurzi pihta tuld ja tõrva ning levitati libauudiseid. See tuli viimastel nädalatel ilmsiks. Sotsid ruttasid kinnitama, et nad pole Silbersteini tegevusega seotud, Kerngi ütles temast lahti. Kuid kes neid kinnitusi enam uskus. Kern lootis siiski viimse hetkeni, et valijate arvamus muutub ning tema poolele asub umbes 30 protsenti neist, kes polnud viimaste arvamusküsitluste ajal veel kindlalt otsustanud, millist kandidaati toetada. Kerni arvestuse järgi saaks ta uuesti kantsleriks, kui õnnestuks sõlmida koalitsioon roheliste ja liberaalidega. Kuid selleks oli vaja koguda rohkem hääli kui Kurz.

Viimane läks eilsetele valimistele uuendatud noorusliku parteinimekirjaga, mille nimi oli kampaania ajal „Sebastian Kurzi nimekiri – uus Rahvapartei“.

Pagulasteema oli oluline

Tema energilistest esinemistest kumas läbi, et ÖVP kaldub üha enam paremale ning on võtnud analüütikutele üllatusena üle hulga äärmusparempoolete pagulaspoliitika loosungeid. Ta teatas muu hulgas, et kavatseb valitsuse etteotsa saades sulgeda moslemite lastele mõeldud päevakodud. Nii sai pagulusteemast valimiskampaania oluline osa. Selleks on ka põhjust. Nimelt ületab asüüli taotlevate moslemipagulaste arv tagasihoidlikegi arvestuste järgi 130 000 piiri, mis on muutnud suure osa rahvast ärevaks. Austrias elab 8,75 miljonit inimest.

Selge on see, et Kurz, kes kiirgab nagu Prantsusmaa president Macron ja Kanada peaminister Trudeau'gi poisilikku uljust ja särtsakust, on populaarsustabeleis ammu sotsid seljataha jätnud (ÖVP toetusportsent oli pidevalt üle 30, sotsidel aga umbes 25). Tema rahvuslik-konservatiivsed seisukohad meeldivad suurele osale valijaist.

Olulisim on aga muu: Austrias on juba aastaid valitsenud sotside ja ÖVP koalitsioon. Sellele näib nüüd lõpp tulevat ja Kurz valib ilmselt valitsuspartneriks Heinz-Christian Strache Vabaduspartei, kelle toetus kõikus vähemalt küsitluste andmeil samuti 25 protsendi ringis. Varem natsipartei mainega

Vabaduspartei on nüüd küll pisut parketikõlblikum, kuid ikkagi oleks koostöö nendega riskantne, kui meenutada, et koalitsioon oli pärast 2000. aastat mitme aasta jooksul ametis, mis äratas Euroopa Liidu riikides teravat kriitikat. Kõlasid koguni sanktsiooniähvardused, mis viisidki kümmekond aastat tagasi koostöö lagunemiseni.

Euroopa Liit jälgib nüüd eriti teraselt, ega Kurzi ole nakatanud ka Strache ebalus Euroopa Liidu tuleviku üle. Nimelt puudutas viimase erakond valimiskampaania ajal pärast pagulusvastasuse eeskõneleja aust ilmajäämist selliseid inimesekesksemaid asju nagu pensionireform jne. Ilmselt said nad vasakpoolsetele omaste teemadega toetust juurde, loobumata seejuures peamistest põhimõtetest. Kurz kinnitab, et neil pole kavas alustada keskustelu Euroopa Liidust lahkumise üle, veel vähem eurost loobuda. Kuid ta eelistaks käituda nagu Visegradi grupi riigid ja eirata Brüsselist tulevaid korraldusi, kui need pole Austria huvides.

Brüssel on seda enam rahutu, et äsja kaldus Saksamaa elektoraatki äärmusparempoolsuse poole, kuigi Angela Merkelil õnnestus liidripositsiooni säilitada. Poola ja Ungari olid aga juba varem murelapsed.