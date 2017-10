Minema aetud müüjad olid nii hirmul, et jätsid asjast politseile teatamata. Imelik on muidugi ka see, et ükski kaupluses sisseoste teinud inimene ei imestanud, miks nad peavad järsku ostetu eest internetilehekülje kaudu maksma.

Nii kaubeldigi rahulikult poolteist päeva kuni lõpuks Kopenhaagenis paos olevad omanikud asjast kuulsid ja korravalvurid kohale saatsid. Kaaperdajate väljaajamiseks tuli kohale saata automaatrelvadega varustatud eriüksus. Vahi alla võeti neli kahekümnendates eluaastates noormeest. „Kriminaalkoodeksist on raske leida õiget paragrahvi, mille alla poe kaaperdamine sobiks. Käsitleme seda praegu kui räiget väljapressimist ja võõra vara omastamist. Pole küll päris kindel, kas tegemist on näiteks vargusega,“ märkis Attin Sydsvenskanile.