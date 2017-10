Merevalvekeskus teavitas kohe Tallinna kordoni toimkonda, kes sõitis kell 10.14 välja Kopli lahe ääres asuvast piirivalvesadamast. Samal ajal Leppneemest Prangli saarele teele olnud Prangli Vabatahtliku Merepääste meeskond teatas kell 10.22, et leidsid mootorpaadi ligi kahe kilomeetri kaugusel Leppneeme sadamast.

Merevalvekeskus sai laupäeval kella 10 ajal veeteede ameti laevaliiklusteenistuselt teate, et lootsikaater märkas Muuga lahel nime ja numbrita veesõidukit, millel käigutuled põlesid ja vendrid olid küljele kinnitatud. Lootsikaatri helisignaalile laev ei reageerinud.

Vabatahtlikud andsid teada, et ligi kümne meetri pikkuses mootorpaadis on kaks elumärkideta inimest. Nad püüdsid paadis olnud 1993. ja 1986. aastal sündinud meest elustada, kuid kahjuks ei andnud see tulemust. Vabatahtlikud pukseerisid paadi kella 10.51ks Leppneeme sadamasse, kus ootasid kiirabi ja politseipatrull.